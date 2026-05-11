Ein Patient wird in einem Krankentransporter gefahren. Doch plötzlich kommt das Fahrzeug von der Fahrbahn ab.

Schefflenz (dpa/lsw) - Ein Senior ist nach dem Unfall eines Krankentransporters bei Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Wie schwer der 81-Jährige verletzt wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der 19 Jahre alte Fahrer und die 21 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Der Krankentransporter war in einem Waldgebiet von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Am Transporter entstand Totalschaden.