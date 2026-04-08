In Breisach am Rhein kippt ein Verladekran um, reißt einen Hubsteiger mit sich - und zieht zwei Arbeiter unter Wasser. Was passierte dann?

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall mit einem Kran in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind zwei Männer verletzt worden. Beim Abbau eines Verladekrans geriet die Konstruktion aus bislang ungeklärter Ursache ins Wanken und stürzte in den Rhein, wie die Polizei mitteilte. Dabei riss der Kran einen Hubsteiger mit, auf dem sich zwei Arbeiter befanden.

Die beiden Männer befanden sich in einem ausgefahrenen Arbeitskorb auf dem Hubsteiger, der unter Wasser gedrückt wurde. Beide befreiten sich selbst aus ihren Sicherungen. Einer rettete sich ans Ufer, der andere wurde von einem Zeugen aus dem Wasser gezogen.

Weiterer Kran geriet ebenfalls ins Wanken

Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Kran geriet ebenfalls in Schieflage, blieb jedoch stehen. Die Feuerwehr errichtete vorsorglich eine Ölsperre, um mögliche Umweltschäden zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen traten keine Betriebsstoffe aus. Die Bergung des im Rhein liegenden Krans dauert derzeit an, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.