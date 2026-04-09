In Breisach ist ein umgestürzter Verladekran aus dem Rhein geborgen worden. Wie es dazugekommen ist, ist weiter unklar. Im Zuge dessen stürzen auch zwei Arbeiter ins Wasser.

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Drei Spezialfirmen haben den in Breisach umgestürzten Verladekran aus dem Rhein geborgen. Dieser war aus bislang unbekannter Ursache am Mittwoch umgekippt und ins Hafenbecken gestürzt. Die Bergung verlief in der Nacht ohne Zwischenfälle, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unfall riss der Kran einen Hubsteiger, auf dem sich zwei Arbeiter befunden hatten. Sie stürzten ebenfalls ins Wasser und wurden leicht verletzt. Während einer selbstständig ans Ufer gelangen konnte, wurde der andere von einem Zeugen aus dem Rhein gezogen. Beide kamen anschließend ins Krankenhaus.