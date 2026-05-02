Die Verhandlungen hatten sich über einige Wochen hingezogen. Jetzt ist die Zukunft von Hoffenheims Andrej Kramaric geklärt.

Sinsheim (dpa) - Die TSG Hoffenheim hat unmittelbar vor dem Bundesliga-Duell mit dem VfB Stuttgart bekanntgegeben, dass Offensivstar Andrej Kramaric über den Sommer hinaus bleibt. «Ich habe meinen Vertrag verlängert», sagte der 34 Jahre alte Kroate in einer kurzen Videobotschaft im Sinsheimer Stadion.

«Er ist zu einer Club-Legende geworden»

«Dass sich ein Spieler so sehr mit einem Verein identifiziert wie Andrej mit der TSG, ist im heutigen Fußballgeschäft eine Ausnahme. Er ist zu einer Club-Legende geworden», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten. «Wir freuen uns, dass wir auch zukünftig auf seine Qualitäten und internationale Erfahrung zählen können.»

Rekordtorschütze der TSG

Kramaric kam im Januar 2016 von Leicester City aus der englischen Premier League in den Kraichgau. Mit vor dem Spiel gegen Stuttgart 156 Treffern in 358 Pflichtspieleinsätzen ist er Rekordtorschütze der Hoffenheimer. Über die Vertragslaufzeit machte die TSG keine Angaben, nach dpa-Informationen beträgt sie zwei weitere Jahre. Kramaric will zudem seine geplante künftige Trainertätigkeit vorantreiben.

«Ich fühle mich hier extrem wohl, der Club und die Region sind längst zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich bin glücklich, dass diese besondere Beziehung weitergeht», sagte Kramaric. «Ich fühle mich topfit und freue mich ganz besonders darauf, mit der TSG wieder international antreten zu können.»

In der laufenden Liga-Saison gehört der Angreifer weiter zu den herausragenden Spielern der TSG und empfahl sich auch damit nachdrücklich für eine Weiterbeschäftigung. Sein ursprünglicher Kontrakt wäre zum 30. Juni ausgelaufen. Mit Kroatiens Nationalmannschaft war Kramaric 2018 WM-Zweiter und 2022 WM-Dritter und strebt im Sommer seine dritte Weltmeisterschaft an.