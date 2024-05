Ein 37-Jähriger ist nach einem Kraftradunfall in Tübingen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor der Kradfahrer am Mittwochnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in eine Hofeinfahrt einbog. Er prallte gegen einen erhöhten Bordstein und stürzte dabei von dem Kraftrad. Anschließend sei der 37-Jährige mit seinem Kopf gegen den Stahlpfosten eines Carports geprallt.

Tübingen (dpa/lsw) - Das Fahrzeug fuhr den Angaben zufolge führerlos weiter und prallte gegen ein geparktes Auto. Daraufhin sei das Krad durch die Luft geschleudert worden und mit einem weiteren geparkten Wagen zusammengestoßen. Die Ermittlungen dauern an.

Mitteilung der Polizei