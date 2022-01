Kopf an Kopf: In der Handball-A-Jugend-Oberliga konnte die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam auf Rang sechs nach Punkten fast zum TV Offenbach aufschließen. Sie gewann das Derby mit 26:23. Die Gastgeber warfen fünf Tore in Folge zum 9:7, führten in der 44. Minute mit 21:13 und in der 59. mit 25:23.