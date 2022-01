Im Februar 2022 bietet Stiftskantorin Anna Linß drei Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Orgelpunkt“ in der Stiftskirche Landau. Das übergeordnete Motto lautet „Magie“, und der Auftakt zum Zyklus bietet mit Orgelführungen gleich Ungewöhnliches.

Am 5. Februar und 6. Februar lädt Linß jeweils um 13, 14.30, 16.30 und 18 Uhr Besucher ein, tiefer in die magischen Geheimnisse der Rieger-Orgel einzudringen. An den Orgelführungen könne jeweils zehn Personen teilnehmen.

Am 13. Februar, 18 Uhr, gestaltet Anna Linß in der Konzertreihe ein Programm unter dem Motto „Orgel – das unheimliche Instrument“. Es werden Werke von Maurice Duruflé und Franz Liszt, Max Regers unheimliche B-A-C-H-Beschwörung und weitere „schaurige“ Kompositionen zu hören sein.

Am 20. Februar, 18 Uhr, teilen sich Marion Krall und Lars Schwarze die Orgelbank und lassen mit vier Händen und Füßen zauberhafte Werke auf der Rieger-Orgel erklingen, unter anderem die Titelmelodie zum „Harry Potter“-Film und von Paul Dukas den „Zauberlehrling“.

Info

Anmeldungen (zu den Orgelführungen unerlässlich) unter www.jesaja.org; Links dazu finden sich auf www.stiftskirche-landau.de. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Es gilt 2G plus.