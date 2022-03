Das Blechbläserensemble Harmonic Brass gastiert am Freitag, 29. April, 19.30 Uhr, gemeinsam mit Matthias Grünert, dem Kantor der Dresdner Frauenkirche, an der Orgel der Marktkirche von Bad Bergzabern. „Tasten, Ventile, Pfeifen, Blech….“ Das sei die ideale Zusammensetzung für ein grandioses Hörerlebnis, meint Andreas Binder, Hornist und Moderator von Harmonic Brass. Schon immer sei das Quintett neugierig gewesen auf diese Kombination und habe sich einem Brass-Orgel-Projekt mit dem Titel „Powerplay“ gewidmet. Damit habe es schon mehrfach im Gewandhaus Leipzig gastiert. Und auf Amerikatourneen trifft das Quintett häufig auf namhafte Organisten. Karten können im Vorfeld reserviert werden beim Weingut Eichenhof der Familie Bolz unter Telefon 06343 1441 oder per E-Mail an weingut.eichenhof@gmx.de.