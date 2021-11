Ein festliches Weihnachtskonzert für Konzertflügel, große Orgel, hohe Trompete, sowie für Sopran und Sprecherin gibt es am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr in der Stadtkirche in Annweiler. Es erklingen sowohl festliche Weihnachtsmusik aus fünf Jahrhunderten als auch „liebe alte Weihnachtslieder“, die zusammen mit gekonnt gesprochenen, schönen Texten auf den Advent und die Weihnachtszeit einstimmen. Es stehen Werke von Hieronymus Praetorius, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johannes Brahms auf dem Programm. Ausführende sind: die Sopranistin Annette Postel, die auch als Sprecherin fungiert, Pianist und Organist Daniel Kaiser sowie Trompeter Daniel Wimmer. Der Eintritt zu dem etwa einstündigen Konzert ist frei. Es gilt 2G.