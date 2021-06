In der Reihe 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gibt es am Freitag, 18. Juni, 19 Uhr, im Künstlerhaus Edenkoben ein Konzert mit Markus Stange (Flügel) und Peter Tilling (Violoncello). Das Konzert folgt den Spuren jüdischer Einflüsse in der Musik.

Die Musiker, die beide ihre Schulzeit am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt verbracht haben, sind in der Aufführungspraxis alter und neuer Musik versiert und renommiert als Leiter diverser Musikfestivals. Tilling leitete als Dirigent bei den Bayreuther Festspielen „Tannhäuser“ sowie „The Loop of the Nibelung“ von Simon Steen Andersen.

Zur Aufführung kommen Werke, die einen Bogen spannen von der Romantik in Deutschland bis zur Gegenwart in Israel. Dabei sind Stücke von Fanny Hensel und vier weiteren jüdischen Komponisten sowie das berührende musikalische Gebet Kol Niedrei von Max Bruch, das von seinem tiefen Verständnis des höchsten jüdischen Feiertags Yom Kippur zeugt. Mitveranstalter sind die Landeszentrale für politische Bildung und der Verein Kreativ für Menschenrechte.

Karten

Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 2 Euro). Anmeldung unter Telefon 06323 2325 oder per E-Mail an buero@kuenstlerhaus-edenkoben.de.