Die beiden aus Bad Bergzabern stammenden und international gefeierten Künstler Angelika und Alexander Hülshoff geben am Samstag, 23. Oktober, um 18 Uhr in der Marktkirche Bad Bergzabern ein Konzert für Cello und Orgel. Die Gesellschaft der Musikfreunde Bad Bergzabern veranstaltet dieses Stiftungskonzert zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses in der Region. Ursprünglich sollte auch die jungen Geigerin Morgane Voisin dabei sein, doch sie hat krankheitsbedingt abgesagt. Auf dem Programm stehen nun Werke für Violoncello und Orgel von Bach, Couperin, Fauré und Franck. Die Epochen Barock und Romantik bilden in diesem Konzert einen reizvollen Kontrast: Kompositionen der barocken, kontrapunktischen Bearbeitungstechniken stehen den Werken des romantisch geprägten französischen Klangideals gegenüber. Reservierung bei Heike Grill unter Telefon 06343 700427 oder Cornelia Hoffmann, 06341 918491. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.