Am Sonntag, 8. September, 17 Uhr, ist in der Marktkirche Bad Bergzabern ein Konzert der Dr. Maria Vollmary-Stiftung. Samuel Langlitz, Violine, Benjamin Shofman, Violine und Viola und Thomas Hoffmann, Klavier spielen Werke in verschiedenen Besetzungen von Leclair, J. S. Bach, Debussy, Prokofiev und Halvorsen. Die jungen Musiker Samuel Langlitz und Benjamin Shofman haben schon mehrfach Preise bei „Jugend musiziert“ auf Bundesebene erhalten, zuletzt auch als Duo. Beide waren als Konzertmeister im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz tätig und sind Mitglieder des Amadé-Netzwerk der Musikhochschule Mannheim, das talentierte junge Musiker fördert, indem es Konzertmöglichkeiten und Meisterkurse anbietet.