„Bekanntschaften“, darum geht es beim Konzert des Verbandsjugendorchesters Germersheim am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der Festhalle Wörth. Mit Stücken wie „Balkanya“ von Jan van der Roost, „Dynamic Overture“ von Franco Cesarini und „Cobra“ von Jan Bosveld, die der künstlerische Leiter des Orchesters, Siegfried Rappenecker, ausgewählt und mit dem Orchester einstudiert hat. Im Verbandsjugendorchester des Kreismusikverbandes Germersheim musizieren zurzeit rund 50 junge Musikerinnen und Musiker aus den Mitgliedsvereinen und Orchestern des Verbandsgebietes. Der Kreismusikverband Germersheim besteht aus 36 Mitgliedsvereinen aus dem Landkreis Germersheim und den angrenzenden Kreisen Südliche Weinstraße sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis. Siegfried Rappenecker war von 2010 bis 2020 Bundesmusikdirektor des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB). Seit 2020 ist er Beauftragter für dessen Online-Akademie. Das Verbandsjugendorchester leitet Rappenecker seit November 2018. Die Idee, den Klangkörper zu gründen, ist 1991 bei einem Workshop entstanden. Eintrittskarten zum Konzert sind für zehn Euro (ermäßigt sieben) bei allen Musizierenden des Orchesters, über info@kmv-germersheim.de sowie an der Abendkasse erhältlich.