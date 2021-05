Am Freitag strömten zum vorerst letzten Mal in Landau Zuschauer in ein Konzert. Bis Dezember wird die Festhalle geschlossen bleiben. Eine mitreißende Wiedergabe der Siebten von Beethoven mit der Staatsphilharmonie entließ das Publikum in den Lockdown.

Was für ein Finale in der Landauer Festhalle vor dem November-Lockdown beim Sinfoniekonzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: Der niederländische Gastdirigent Otto Tausk bot mit dem klein besetzten, aber hellwach und hoch engagiert spielenden Orchester zum Abschluss der 90 Minuten eine absolut zündende Wiedergabe der siebenten Sinfonie in A-Dur op. 92 von Ludwig van Beethoven gut sechs Wochen vor dessen 250. Geburtstag.

Dieses starke Beethoven-Erlebnis rief natürlich wehmütig Erinnerungen an den 15. Februar dieses Jahres hervor, als das Jubiläumskonzert der hundertjährigen Staatsphilharmonie an ihrem Gründungsort mit einer ebenfalls mitreißenden Aufführung einer Beethoven-Sinfonie, der fünften unter Michael Francis, gekrönt wurde. Das geschah damals noch in der „alten Normalität“ und damit aus heutiger Sicht gleichsam wie in einer anderen Welt.

Vorbildlicher Hygiene-Standard

Die Stadt Landau hat in Sachen Sicherheit und Hygiene bei den Festhallen-Veranstaltungen ja nun wirklich auch im bundesweiten Vergleich einen vorbildlichen Rahmen geschaffen – das macht es nur noch betrüblicher, dass für Ausführende und Gäste die zunächst bis Ende November geltende Zwangspause folgt. In diese Zeit fällt leider auch der Termin für das geplante Cross-Over-Programm der Band Spark und des Countertenors Valer Sabadus, das wohl verschoben werden muss.

Doch zurück zum Konzert der Staatsphilharmonie. Ob Beethovens Siebte nun ein Werk über Revolution und Freiheitskriege oder die „Apotheose des Tanzes“ ist, wie Richard Wagner meinte: Es ist Musik in ihrer sinnlichsten und alle Nervenzellen des Publikums in Vibration versetzenden Weise. Kaum ein klassisches Musikstück vermag denn auch besser zu demonstrieren, wie wichtig und unersetzlich der physisch hochreaktive Live-Eindruck ist.

Atemlos durch die Sinfonie

Otto Tausk wusste mit der Staatsphilharmonie durch große rhythmische Spannkraft und ausgesprochen flotte Zeitmaße bei dieser Sinfonie einen hohen Erregungszustand hervorzurufen. Überzeugend, weil eine fast atemlose Spannung erzeugend, war der ungewöhnliche pausenlose Übergang vom ersten zum zweiten Satz. Ein Überraschungselement war auch die kleine Improvisation bei den Haltepunkt im ersten Satz, über den meist forsch hinweggespielt wird.

Der Dirigent verlegte sich bei seiner Beethoven-Interpretation also nicht nur auf den Rausch in den schnellen Teilen, sondern hatte sich im Detail schlüssige Gedanken gemacht.

Junge Cello-Virtuosin

Stimmungsvoll sowie sehr wandlungsfähig im Klang und der musikalischen Bewegung war schon am Anfang des Abends die Wiedergabe der „Hebriden“-Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy gewesen.

Mit besonderem Interesse wurde der Auftritt der jungen französisch-belgischen Cellistin Camille Thomas erwartet, die zu den gefragtesten Musikerinnen auf ihrem Instrument gehört. Sie hat seit drei Jahren einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon, dem Mercedes unter den CD-Labels. Zuletzt erhielt vor fast 40 Jahren Mischa Maisky einen solchen. Dass das kein Zufall ist, wurde durch den Vortrag der Musikerin beim a-moll-Cellokonzert op. 129 von Robert Schumann schnell deutlich.

Mit Leidenschaft

Camille Thomas ist eine Künstlerin ohne Show-Gehabe, die hochkonzentriert bei der Sache ist und in keinem Takt beiläufig und ausdrucksvoll los musiziert. Ihr Ton ist individuell und sehr intensiv. Dabei spielt sie sehr klar und ohne Effekthascherei, aber ohne Frage technisch blendend und sehr virtuos. Ihre Wiedergabe des Schumann-Konzerts wurde dem romantischen Gestus der Musik auf berührende Weise gerecht. Das heißt: Mit nie nachlassender Leidenschaft deutete sie ihren ebenso anspruchsvollen wie im Charakter sehr vielfältigen Part als Ausdruck starker und tiefer Gefühle.

Camille Thomas, die bei ihrem wörtlichen Dank an das Publikum ihre Betroffenheit angesichts der aktuellen Situation nicht verbergen konnte und wollte, bedankte sich musikalisch beim Landauer Publikum mit „Der Gesang der Vögel“ von ihrem legendären Kollegen Pablo Casals.