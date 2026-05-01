Die Deutschen Radio Philharmonie gab unter Leitung von Ilka Emmert ein besonderes Tanzprogramm aus Barock und Klassik in der Festhalle.

„Tanz, Tragödie und Triumph“ verhieß das Konzert der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern in der Landauer Festhalle. Kontrabassistin Ilka Emmert hat einen „barocken Abend der Kontraste“ kreiert, zu dessen Klängen man sich den Auftritt von Kavalieren und Damen in Samt und Seide mühelos vorstellen konnte.Für die Menschen des Barock war das Leben wie eine Theateraufführung. Man spielte eine oder auch mehrere Rollen, putzte sich heraus, wahrte nach außen das Gesicht, während im Inneren schon die Rachepläne köchelten. In der Musik spiegelte sich das wider. Man kann Henry Purcells Suite für Streicher und Basso continuo aus der Rachetragödie „Abdelazer, or The Moors Revenge“ natürlich einfach genießen. Besonders wenn so lebhaft und lebendig musiziert wird wie von den Mitgliedern der Deutschen Radio Philharmonie.

Unter der zupackenden Leitung der Konzertmeisterin Margarete Adorf brachten sie Purcells Suite mit ihren Tanzsätzen wie Jig, Hornpipe oder Minuet zum Tanzen. Man kann sich aber auch gut vorstellen, wie die Darsteller des Stückes um besagten Abdelazer in fantasievollen Kostümen auf der Bühne tanzten. Die Briten liebten im 17. und 18. Jahrhundert besonders diese Mischung aus Sprechtheater und musikalischen Einlagen.

Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Foto: Lena Semmelroggen

Vielleicht hätte Jan Dismas Zelenka auch gern Musik für die Bühne komponiert. Da ging es ihm wie seinem Zeitgenossen Johann Sebastian Bach, die Opern für den Dresdner Hof schrieb jemand anderes. Und so setzte Zelenka, ähnlich wie Bach, eben Oratorien, Messen und andere geistliche Stücke in Musik. Oder komponierte überraschend eigenwillige Werke wie „Hipocondrie“ in Form einer dreiteiligen Ouvertüre. Nun meint „Hipocondrie“ hier nicht den eingebildeten Kranken, den Jean Baptiste Molière als Bühnenfigur verewigt hat. Hier bedeutet „Hipocondrie“ eher Launenhaftigkeit. Gekonnt unterstrich das Orchester die musikalischen Stimmungsumschwünge. Als Leckerbissen für Virtuosen erwies sich Zelenkas Triosonate ZWV 181,1 für Bläser. Die Oboisten Veit Stolzenberger und Sofia Zamora Meseguer konzertierten klangschön um die Wette. Fagottistin Lena Nagai unterstützte souverän Rainer Oster am Cembalo, denn ohne zuverlässiges Continuo fehlt den Solostimmen der klangliche Hintergrund.

Ein Schüler von Lully

So wie Zelenka wird auch Georg Muffat bis heute als Barockkomponist unterschätzt. Immerhin hat Muffat sein Handwerk bei Jean Baptiste Lully, dem legendären Leiter der Musik am Hof des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV, gelernt. Muffat ließ sich zusätzlich von der im Barock absolut angesagten italienischen Musik inspirieren und reiste dafür eigens nach Italien. In seiner Streichersonate Nr. 5 aus der Sammlung „Armonico tributo cioè sonate di camera“ hört man nicht zufällig Anklänge an die Werke Corellis heraus. Einige von Muffats Sonaten aus dieser Sammlung wurden im Haus Corellis zum ersten Mal musiziert. Konzertmeisterin Margarete Adorf und die Deutsche Radio Philharmonie sorgten für eine farben- und kontrastreiche Wiedergabe.

Die Musik von Joseph Haydn führt in die Wiener Klassik. Mit leichtfüßiger Eleganz entfaltet sich Haydns Sinfonie „Le Matin“, „Der Morgen“ aus dem Zyklus „Die Tageszeiten“. Pianissimo, dann zunehmend strahlend, ließ das Orchester die Sonne aufgehen. Den anbrechenden Morgen gestaltete die Deutsche Radio Philharmonie ausgesprochen frisch und spritzig. Besonders reizvoll wirkten die lebhaften, virtuos musizierten Flöteneinwürfe sowie die intonationssicheren Akzente der Hörner. Sehr lebendig vermittelte das Orchester die Parodie auf eine Gesangsstunde, die im zweiten Satz steckt.

Ein Triumph des Könnens

Erst schlichen sich die Violinen vorsichtig eine Tonleiter entlang, landeten aber auf dem falschen Ton. Ausgesprochen energisch wurden sie von der Konzertmeisterin korrigiert, die nachdrücklich und mehrfach den richtigen Ton vorgab. Im Menuett und dem Finalsatz bestachen die Orchestermitglieder durch schwungvolles Spiel und zahlreiche, makellose Orchestersoli. Ein Triumph des Könnens der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Info aus Vorschau

Tanz, Tragödie und Triumph: Deutsche Radio Philharmonie unter Leitung von Ilka Emmert am Mittwoch, 29. April, in der Jugendstil-Festhalle in Landau

Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern entführt am Mittwoch, 29. April, unter der Leitung von Ilka Emmert, Kontrabass, mit einem besonderen Tanzprogramm in die Klangwelten des Barock und der Klassik. Im Großen Saal der Jugendstil-Festhalle in Landau erklingen Werke von Georg Muffat, Jan Dismas Zelenka, Henry Purcell und Joseph Haydn.

Den Auftakt macht Georg Muffats Sonate Nr. 5 in G-Dur aus der Sammlung „Armonico tributo“, in der französische Tanzmusik, italienische Concerti Grossi und deutscher Kontrapunkt zu einem vielseitigen europäischen Stil verschmelzen. Es folgt Zelenkas „Hipocondrie“ für sieben konzertierende Stimmen sowie die Triosonate Nr. 1 in F-Dur, beides originelle Instrumentalwerke, die mit kühner Harmonik, rhythmischer Energie und überraschenden Wendungen die Zuhörerinnen und Zuhörer fesseln. Henry Purcells Bühnenmusiksuite „Abdelazer“ erzählt die Geschichte eines Sklaven, der König Spaniens wird, und wurde unter anderem durch Benjamin Brittens „Young Person“s Guide to the Orchestra“ berühmt. Den Abschluss bildet Joseph Haydns Sinfonie Nr. 6 D-Dur „Le Matin“, die den Sonnenaufgang musikalisch nachzeichnet und mit solistischen Passagen und orchestraler Farbenvielfalt ein eindrucksvolles Werk der Frühklassik darstellt.

Im Vorfeld des Konzerts bietet Maria Grätzel, Orchestermanagerin, um 19.20 Uhr im Kleinen Saal eine Einführung mit Ilka Emmert. Die Kontrabassistin ist nicht nur als Musikerin, sondern auch als künstlerische Leiterin für zahlreiche Projekte und die Förderung junger Musikerinnen und Musiker bekannt.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Tickets sind in der Landauer Tourist-Information im Rathaus sowie im Online-Ticket-Shop unter www.landau.de/tickets erhältlich. Das gesamte Kulturprogramm der Stadt ist unter www.landau.de/spielplan sowie auf Instagram unter www.instagram.com/kulturzeit.landau zu finden.