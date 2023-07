Konstanz (dpa/lsw) - Bei einer viertägigen Kontrollaktion an den Grenzübergängen in Konstanz hat der Zoll insgesamt 76 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt. Wie das Hauptzollamt Singen am Freitag mitteilte, fanden die rund 60 Beamten insgesamt 290 Gramm Marihuana und kleine Mengen Haschisch. Außerdem stellten sie 19 Joints und verschreibungspflichtige Medikamente sowie geringe Mengen Ecstasy, Amphetamin und Kokain sicher. Bei den Kontrollen waren laut Zoll auch Rauschgiftspürhunde und ein Scanmobil im Einsatz.

Mitteilung der Polizei