Bietigheim jubelt: Quasi von der Couch aus gelingt der vierte Sprung in die Handball-Bundesliga. Warum der Trainer trotzdem Abschied nimmt – und wer künftig an der Seitenlinie steht.

Bietigheim (dpa) - Die SG BBM Bietigheim steht als erster Aufsteiger in die Handball-Bundesliga fest. Die Mannschaft des spanischen Trainers Iker Romero profitierte am viertletzten Spieltag der 2. Liga von der 28:29-Niederlage des Tabellendritten HC Elbflorenz beim TV Hüttenberg. Die Dresdner können Bietigheim, das am heutigen Abend (19.30 Uhr) bei Schlusslicht HC Oppenweiler/Backnang antritt, in den verbleibenden Partien nicht mehr einholen.

Für die Schwaben ist es bereits der vierte Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Zuletzt spielte die SG in der Saison 2024/25 in der Bundesliga. Coach Romero verabschiedet sich nach dem sofortigen Wiederaufstieg und konzentriert sich künftig auf seine Aufgabe als Nationaltrainer von Österreich. Nachfolger zur Spielzeit 2026/27 wird Hartmut Mayerhoffer, der die SG schon von 2013 bis 2018 betreut hatte.

Am Sonntag kann auch der HBW Balingen-Weilstetten den Aufstieg perfekt machen. Mit einem Sieg bei der HSG Krefeld-Niederrhein wäre der Club ebenfalls außer Reichweite des HC Elbflorenz.