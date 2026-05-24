Dieser Mann ist ein Wahnsinn. Harry Kane entthront den VfB Stuttgart quasi im Alleingang im Finale. Alle schwärmen vom Hattrick-Schützen. Die Bayern feiern ihr 14. Double - mit Nebengeräuschen.

Berlin (dpa) - Finalheld Harry Kane ließ sich den Schampus von Teamkollege Leon Goretzka aus dem riesigen DFB-Pokal in den weit geöffneten Mund schütten. Ausgelassen feierten die Bayern ihr 14. Double in der Berliner Nacht - erst im Stadion und später in einer Event-Location in der Innenstadt.

Im Mittelpunkt stand natürlich King Kane. Der Hattrick-Schütze, «der beste Transfer, den wir je gemacht haben», wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der ARD über den 100-Millionen-Euro-Stürmer äußerte. Und der den im Endspiel eine knappe Stunde wehrhaften Titelverteidiger VfB Stuttgart beim 3:0 (0:0) am Ende nahezu im Alleingang entthronte. Und von dem nach seiner Torgala alle schwärmten: Bosse, Trainer, Mitspieler - und sogar die Stuttgarter Verlierer.

«Ich habe mit Harry vorher gesprochen. Er meinte, er holt mir das Ding zum Abschied. Er hat sein Wort gehalten», berichtete Nationalspieler Goretzka, der die Bayern nach acht Jahren verlassen wird - beziehungsweise muss.

Der erste Streich beim Final-Hattrick: Harry Kane beim Torjubel nach dem 1:0. Foto: Michael Kappeler/dpa

Vincent Kompany kam als Letzter mit dem «Pott» aus der Bayern-Kabine. Und der Trainer, der mit seiner Empathie, seinem Arbeitsethos und seinem großen Erfolgshunger auch ohne Champions-League-Finale und Triple in zwei Jahren eines der besten Bayern-Teams in der glorreichen Historie des deutschen Rekordchampions geformt hat, reichte die Trophäe an den Vorarbeiter weiter.

«Die beste Saison meiner Karriere»

Kane gab in den Katakomben des Olympiastadions gerade noch ein allerletztes Interview. Es war eine demonstrative Geste. Der Torjäger sprach selbst von «einer der schönsten Nächte in meiner Karriere», in München krönt sich der 32-Jährige endlich zu einem Fußballstar, der Titel und sogar Endspiele gewinnen kann.

Kane schwärmte von «einer fantastischen Saison, auch wenn wir etwas unglücklich waren in der Champions League». Im Halbfinale scheiterte der Bundesliga-Dominator knapp an Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Der erste Streich beim Final-Hattrick: Harry Kane beim Torjubel nach dem 1:0. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Superlative gehen bei Kane aus. Der Torjäger selbst fand aber noch einen. «Persönlich war es die beste Saison meiner Karriere», sagte er nach 61 Toren in 51 Pflichtspielen. Kompany rühmte Kanes «totale Hingabe für die Mannschaft», der auch noch in der Nachspielzeit an der Eckfahne als Verteidiger grätschte.

«Natürlich hat Harry heute drei Tore gemacht. Aber sein Spiel ist so komplett. Er ist ein absoluter Führungsspieler, der geleistet hat. Er hat gezeigt, was für ein überragender Spieler er ist», sagte Kompany und blickte voraus: «Und er geht jetzt topfit in die WM.» Die Titel-Krönung mit England ist Kanes nächstes Ziel.

Vincent Kompany ist der Schöpfer des Bayern-Doubles. Foto: Tom Weller/dpa

Auch beim vierten Bayern-Sieg der Saison gegen Stuttgart wurde er zum personifizierten VfB-Alptraum. Acht von 14 Bayern-Toren gegen die Schwaben gehen auf sein Konto. In jedem Duell traf der nicht zu stoppende Neuner.

VfB-Coach Hoeneß: Kaum zu glauben, was Kane leistet

«Das Gesamtpaket ist einfach nur Weltklasse, Weltspitze», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: «Er hat den Unterschied gemacht. Er hat leider wieder einen seiner Tage gegen uns gehabt. Es ist kaum zu glauben, was er leistet.» Der «stolze» Hoeneß gratulierte seinen Spielern trotzdem zu einer großen Saison.

«Du kannst dem keinen Meter Platz geben. Der ist kalt, hat einen Top-Abschluss, rechts wie links. Da sieht man, was Weltklasse ist», äußerte Stuttgarts Nationalstürmer Deniz Undav voller Bewunderung über Kane.

Neuer Vertrag? «Beide Seiten sind glücklich miteinander»

In drei Bayern-Jahren ist Kane dreimal Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Nur noch ein Jahr läuft sein Vertrag, der möglichst bald verlängert werden soll. Kane ist offen dafür. Der 32-Jährige hat auch in der Pokalnacht bekräftigt, wie wohl er sich in München fühlt. «Wir haben ein fantastisches Team, eines der besten, wenn nicht das Beste in Europa im Moment. Top! Top!»

Kane kann gelassen in die Zukunft blicken. Seine Verhandlungsposition ist top. «Beide Seiten, denke ich, sind glücklich miteinander», sagte er. Bayern-Patron Hoeneß erklärte den Stürmerstar für unverkäuflich. «Der FC Bayern ist ein Käuferverein, kein Verkäuferverein», sagte der 74-Jährige bestimmt.

Hoeneß' wuchtiger Satz zu Sportvorstand Eberl

Sportvorstand Max Eberl hat damit eine Aufgabe für den Sommer, die wieder mal teuer werden dürfte. Jener Eberl, an dem Aufsichtsratsmitglied Hoeneß ziemlich ungünstig im Timing Zweifel säte, was die Zukunft des Sportvorstands angeht. Eberls Vertrag läuft Mitte 2027 aus. Im «Spiegel»-Interview sprach Hoeneß von einer Tendenz «60 zu 40 für eine Verlängerung». Er äußerte - Lob für Eberl - aber vor allem einen wuchtigen Satz: «Da sind noch Zweifel.»

Gemeinsam im Olympiastadion auf der Tribüne: Uli Hoeneß (m) und Max Eberl (r). Foto: Michael Kappeler/dpa

Eberl reagierte auf die Nebengeräusche am Tag des 21. Pokalsiegs, auf den die Bayern lange sechs Jahre warten mussten, höchst irritiert. Sein «Fell» sei «dick geworden», sagte er zwar über seine bald zweieinhalb Jahre in München.

Erfolge haben «einen Preis» - und «Max ist großartig»

«Ich muss mit Szenarien leben, die mir auferlegt werden», meinte der 52-Jährige lakonisch. Eberl wartet gebannt auf ein Ja oder Nein des Aufsichtsrats zu einem neuen Vertrag. «Mein Leben wird weitergehen. Ich mache meine Arbeit mit sehr, sehr viel Herzblut und sehr, sehr viel Freude. Und wenn man mich lässt, dann bin ich auch bereit, sie weiterzumachen», sagte er.

Eberl hat den in Berlin von den Bayern-Fans besungenen Trainer Kompany geholt. In seine Amtszeit fällt die Verpflichtung der Flügel-Asse Michael Olise und Luis Díaz, ebenso von Nationalverteidiger Jonathan Tah. Aber er ist ein eigenwilliger Typ. Vermeintlich überteuerte Vertragsverlängerungen mit Stars wie Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Dayot Upamecano werden im Aufsichtsgremium um Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge kritisch beäugt.

Um Herzen zu erobern, wie das in dieser Saison mit dem Torrekord in der Liga, zwei Titeln und großen Königsklassen-Abenden gelungen sei, «gibt es einen Preis», bemerkte Eberl. Kane sagte übrigens auch etwas: «Max ist großartig!»