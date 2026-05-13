Nach der Frühlingswärme kam der Temperatursturz in Baden-Württemberg. Die Prognose vor Christi Himmelfahrt verheißt vorerst weiter keine Rückkehr zu den warmen Tagen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft. Neben Schauern und einzelnen Gewittern bringt die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch kräftigen Wind und für die Jahreszeit eher niedrige Temperaturen.

Heute zeigt sich das Wetter südöstlich der Alb zunächst noch länger freundlich. Sonst ziehen von Nordwesten immer mehr Wolken auf, dazu kommen schauerartige Regenfälle und am Nachmittag einzelne Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, am Kaiserstuhl bis 17 Grad. Im Schwarzwald und auf der Alb werden dagegen nur etwa 10 Grad erreicht.

Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest bis West und kann kräftig auffrischen. In den Schwarzwaldhochlagen und auf der Südwestalb sind stürmische Böen möglich.

Windiger Feiertag mit Schauern

In der Nacht zu Donnerstag, Christi Himmelfahrt, fällt weiter schauerartiger Regen. Nach Mitternacht lässt der Niederschlag von Nordwesten her nach, dann zeigen sich auch einzelne Wolkenlücken. Die Temperaturen gehen auf acht bis zwei Grad zurück. Im höheren Schwarzwald treten teils schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde auf.

Im Laufe des Tages bleibt es überwiegend stark bewölkt. Immer wieder ziehen Schauer durch, vereinzelt sind kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad, im Bergland um 8 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken Böen, im Hochschwarzwald kann es erneut stürmisch werden.