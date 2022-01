Mit seinem Programm „Der Staatstrainer“ von 2019 kommt Komödiant Ingo Appelt am Freitag, 4. Februar, 20 Uhr, in die Herxheimer Festhalle. Darüber sagt der selbsternannte Prolet: „Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint.“ Der Auftritt ist mehrfach verschoben worden. Es gibt noch Karten bei allen Vorverkaufsstellen mit CTS oder Reservix, bei Schreibwaren Müller in Herxheim, unter Telefon 01806 570000 sowie im Netz unter www.roth-friends.de.