Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Rennradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, trug der 36-jährige Radler einen Kopf-Airbag. Als der Mann stürzte, habe die Vorrichtung durch ihr Auslösen Schlimmeres verhindert, so die Polizei. Demnach war es am Sonntagmorgen zu der Kollision gekommen, als ein 39-Jähriger mit seinem Wagen rückwärts in einen Kreuzungsbereich fuhr.

