Nach dem Zusammenstoß ihres Autos mit einem anderen Wagen verschlechtert sich der Zustand der mutmaßlichen Unfallverursacherin. Was die Polizei jetzt prüft.

Spaichingen (dpa/lsw) - Eine 80-jährige Fahrerin ist mit ihrem Wagen gegen ein wartendes Auto im Gegenverkehr geprallt und gestorben. Sie geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort warteten zwei Autos, deren Fahrer links abbiegen wollten.

Nach dem Aufprall in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand der 80-Jährigen. Im Krankenhaus starb die Seniorin dann. Der 31-jährige Fahrer eines der wartenden Autos kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der andere blieb unverletzt. Die Polizei prüft nun, ob möglicherweise eine medizinische Ursache Grund für den Unfall gewesen sein könnte.