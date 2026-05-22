Baden-Württemberg Kokain im Internet bestellt – Festnahme an Paketstation

Kokain
Die Kokain-Lieferung lag in einer Packstation - dort überraschte die Polizei den 23-Jährigen. (Symbolbild)

Neben Kokain findet die Polizei bei dem 23 Jahre alten verdächtigen auch Ecstasy, Bargeld und weitere Utensilien. Dem Mann wird Drogenhandel vorgeworfen. Wie ging es nach der Festnahme weiter?

Rottenburg (dpa/lsw) - Weil er im Internet mehr als ein Kilogramm Kokain bestellt haben soll, ist ein 23-Jähriger aus Rottenburg (Kreis Tübingen) in Untersuchungshaft gekommen. Als der einschlägig vorbestrafte Mann das Paket mit den Drogen an einer Packstation abholen wollte, wurde er festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen gemeinsam mitteilten.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld sowie Ecstasy-Tabletten, ein Messer, Pfefferspray und weitere dealertypische Utensilien. Dem Mann wird ein «schwunghafter Handel» mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zur Last gelegt. Die Drogen sollen immer an Paketstationen geliefert worden sein.

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