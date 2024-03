Nach einem Kohlenmonoxid-Austritt in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart ist eine bewusstlose Frau aus einer der Wohnungen gerettet worden. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, waren Einsatzkräfte am Sonntagabend von Nachbarn alarmiert worden, da die Frau weder auf Anrufe noch auf klingeln und klopfen reagierte. Beim Betreten der Wohnung stellte die Feuerwehr Kohlenmonoxid fest. Das Haus sowie zwei Nachbargebäude wurden geräumt. Neben der Frau wurde ein weiterer Mensch ins Krankenhaus gebracht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gasversorgung zum Haus wurde unterbrochen. Messungen stellten Kohlenmonoxid in weiteren Wohnungen fest, die gelüftet und später wieder freigegeben wurden. Als Ursache wird ein Defekt an einer Heizungsanlage vermutet.

Das farb- und geruchlose Kohlenmonoxid hindert den Körper an der Sauerstoffaufnahme. Bereits kleine Mengen können zu Bewusstseinstrübungen, Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen.

