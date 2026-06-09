Baden-Württemberg Koffer mit Leiche in Filderstadt – Angeklagter schweigt

Prozessauftakt nach Fund von Leiche in Koffer
Der Angeklagte soll die Frau aus dem Stuttgarter Drogenmilieu kennen.

Der Fund einer verwesten Frauenleiche in einem Koffer machte über Baden-Württemberg hinaus Schlagzeilen. Nun erhofft sich ein Gericht in Stuttgart Antworten auf viele offene Fragen. Bislang erfolglos.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem grausigen Fund eines Koffers mit einer verwesten Frauenleiche hüllt sich der mutmaßliche Täter in Schweigen. Zum Auftakt des Prozesses wegen Totschlags vor dem Stuttgarter Landgericht sagte der Mann zunächst nicht aus.

Er hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft eine Bekannte getötet und in einem Rollkoffer verstaut. Der Koffer mit den verwesten Überresten der 39 Jahre alten Frau war im vergangenen August etwa einen Monat nach ihrem Tod in Filderstadt gefunden worden.

Koffer mit Leiche beim Spielplatz

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten den Rollkoffer in einem ausgetrockneten Bachbett entdeckt – versteckt unter einer kleinen Brücke nahe einem Spielplatz. Zu diesem Zeitpunkt war der Körper wegen der Sommerhitze bereits stark verwest und teilweise skelettiert. Auf die Spur des Angeklagten waren die Ermittler laut Staatsanwaltschaft durch einen anonymen Hinweis gekommen.

Das Opfer, das einen türkischen Pass hatte, und der mutmaßliche Täter sollen sich in den Wochen vor der Tat im Stuttgarter Drogenmilieu kennengelernt haben. Die Frau galt seit dem 21. Juli 2025 als vermisst – zuletzt war sie an diesem Tag in Stuttgart gesehen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 51 Jahre alter Mann, ist ebenfalls türkischer Staatsbürger.

Urteil erst Mitte Juli

Angeklagt ist er wegen Totschlags, nicht wegen Mordes. Die 1. Große Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts hat bislang insgesamt acht Verhandlungstage geplant. Mit einem Urteil wäre dann am 23. Juli zu rechnen.

Prozessauftakt nach Fund von Leiche in Koffer
Die Anklage lautet auf Totschlag, nicht auf Mord.
Leiche in Koffer am Stadtrand von Filderstadt
Die Leiche im Koffer wurde im vergangenen Sommer unter einer Brücke am Stadtrand von Filderstadt gefunden. (Archivbild)
Prozessauftakt nach Fund von Leiche in Koffer
Zu Beginn des Prozesses sagte der Mann nicht aus.
Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Stuttgart Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x