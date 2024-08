Eigentlich wollte ein junger Koch in einem Hotel am Bodensee nur Käsespätzle machen. Doch dann gelangt seine Hand in den Topf mit kochendem Wasser.

Lindau (dpa) - Der Koch eines Hotels hat sich bei der Zubereitung von Käsespätzle an heißem Wasser verbrüht. Sanitäter haben den 24-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, sagte ein Polizeisprecher.

Der junge Mann sei demnach aus Unachtsamkeit mit der rechten Hand in das kochende Wasser in der Küche eines Lindauer Hotels geraten. Dabei habe sich der Mann so stark erschreckt, dass ihm das heiße Wasser entgegen spritzte und an der Brust und dem Hals verletzte, hieß es weiter.