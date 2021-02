Berlin (dpa) - Familien sollen zur Abfederung der Corona-Kosten in diesem Jahr erneut einen Kinderbonus erhalten. Die Spitzen von Union und SPD einigten sich am Mittwoch auf einen Zuschuss zum Kindergeld von einmalig 150 Euro pro Kind, wie beide Seiten nach dem Treffen in Berlin bekanntgaben. Im vergangenen Jahr hatte es pro Kind 300 Euro gegeben, um den Konsum in der Krise anzukurbeln.

