Der Keyboarder Knut Maurer stellt mit seiner Band Picture Book die neue CD am Freitag, 25. Juni, 20 Uhr, im Innenhof des Zehnthauses Jockgrim vor. Das Album ist zu Maurers 50. Bühnenjubiläum und zum 20-Jährigen der Band erschienen. Zu ihr gehören der Bassist Wolfgang Franz, Schlagzeuger Steffen Liede, Gitarrist Pit Mack und Bluesharpspieler Albert Koch. Knut Maurer war ab den 80er-Jahren der Pianist und Arrangeur der Bluessängerin Maisha Grant und mit ihr auf Tour. Anmeldung per E-Mail an zehnthaus@gmx.de.