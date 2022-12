Baden-Baden (dpa/lsw) - Keine Lust auf den Arzt hatte ein Vierjähriger in Baden-Baden: Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag nutzte der Kleine am Vortag auf dem Weg zum Arzt einen unbeaufsichtigten Moment und machte sich selbstständig. Eine aufmerksame Passantin sah den Knirps alleine in der Stadt bei einem Kinderkarussell am Weihnachtsmarkt und meldete es der Polizei. Der Ausreißer konnte daraufhin gefunden und wohlbehalten seiner Mutter übergeben werden. Sie hatte ihren Sohn schon als vermisst gemeldet.

PM der Polizei