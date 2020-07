Zu einer zum Teil „handfesten“ Auseinandersetzung kam es am Sonntag gegen 14 Uhr. Eine 50-Jährige aus Nordbaden hatte laut Polizei mit ihrem Auto auf der Weinstraße in Deidesheim ein 72 und 69 Jahre altes Ehepaar aus Südhessen überholt, das dort mit den Fahrrädern unterwegs war. Nach Ansicht der Radfahrer hatte sie dabei allerdings den ausreichenden Seitenabstand nicht eingehalten, wodurch sich das Ehepaar bedrängt fühlte. Als die Autofahrerin verkehrsbedingt danach halten musste, stellte sich der 72-Jährige vor ihren Wagen und verhinderte die Weiterfahrt. Während des anschließenden Streitgespräches zwischen den Beteiligten soll der Mann nach Zeugenangaben der 50-Jährigen mit der flachen Hand an den Hinterkopf geschlagen haben. Gegen den Radfahrer hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet. Auf die Nordbadenerin könnte ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit zukommen, weil sie die Radfahrer mit einem zu geringen Abstands überholt haben soll. Im weiteren Verlauf hat laut Polizei am Ortseingang von Forst nach Angaben des Radfahrers der Fahrer eines vorbeifahrenden Autos dem 72-Jährigen den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Der Autofahrer muss sich laut den Beamten demnächst einem Strafverfahren wegen Beleidigung stellen.