Jetzt wissen wir, wohin das ganze Klopapier zu Beginn der Corona-Pandemie aus den Supermarktregalen verschwunden ist: Es ist wohl im Atelier von Anja Luithle gelandet. Mit diesem Wertpapier der besonderen Art treibt sie ein ernstes und ironisches Spiel, wie jetzt in der New Art Gallery von Michael Oess in Karlsruhe zu sehen ist.

Es gibt Dinge, die uns so selbstverständlich sind, dass wir sie kaum noch beachten. Manche sind auch ein bisschen anrüchig, weil sie einem Zweck dienen, über den wir nicht so gern reden. Wie das Klopapier.