Birke Falkenroth (Harfe) und Helmut Eisel (Klarinette) präsentieren ihr neues neuen Duo-Programm „Klezmer im Elfenpalast“ am Sonntag, 21. November, um 19.30 Uhr in der Ludowici-Kapelle Jockgrim. Schon König David spielte Harfe, um seine Gäste zu unterhalten. An diese Tradition jüdischer Musik knüpft das Duo an. Neben Klezmer hat es auch Freilach und Tango im Programm, die die Harfe von ihrer perkussive Seite zeigen. Veranstalter ist die protestantische Kirchengemeinde Jockgrim. Der Eintritt kostet 12 Euro (ermäßigt 10 Euro). Es gilt 2G.