Bei einem Kletterunfall an einem Felsen in der Nähe von Beuron ist ein 58-Jähriger tödlich verunglückt. Die Polizei prüft, wie es zu dem Absturz kam.

Beuron (dpa/lsw) - An einem Felsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) ist ein Kletterer abgestürzt und ums Leben gekommen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der 58-Jährige alleine in der Wand unterwegs, als er am Donnerstagabend aus bislang nicht geklärter Ursache aus größerer Höhe zu Boden fiel. Wie der Mann genau gesichert war, muss laut einem Polizeisprecher noch ermittelt werden. Der Schaufelsen gilt als beliebtes Klettergebiet im Oberen Donautal.

Andere Kletterer hörten den Sturz und riefen die Rettungskräfte, die mit einem Großaufgebot zum Einsatzort in der Nähe eines Ortsteils von Beuron ausrückten. Trotz der Bemühungen von Feuerwehr, Bergwacht und einem Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber kam, starb der 58-Jährige noch am Unfallort. Die Ermittlungen dauern an.