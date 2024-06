Polizisten haben in Brackenheim (Kreis Heilbronn) eine Autoscheibe eingeschlagen, um ein Kleinkind zu retten. Das einjährige Mädchen hatte im Auto mit dem Schlüssel gespielt und sich selbst eingeschlossen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Außentemperatur habe 28 Grad Celsius betragen, weshalb die besorgte Mutter nach mehreren Versuchen, ihr Kind selbst zu befreien, die Polizei gerufen habe. Die Beamten schlugen das Fenster auf der Beifahrerseite ein, um das Kind zu retten. Es blieb bei dem Vorfall am Dienstag unverletzt.

Brackenheim (dpa/lsw) -

PM Polizei