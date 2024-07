Beim Entzünden eines Tischkamins wird ein Kleinkind durch eine Stichflamme schwer verletzt. Zwei weitere Menschen tragen leichte Verletzungen davon.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Durch die Stichflamme eines Tischkamins ist ein Kleinkind in Friedrichshafen (Bodenseekreis) schwer verletzt worden. Das Kleinkind kam am Sonntagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden zwei weitere Menschen leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen nach befüllte eine Verwandte den Tischkamin mit einer brennbaren Flüssigkeit und wollte diesen entzünden. Dabei sei die Stichflamme entstanden, die das Kind verletzt habe. Auf Nachfrage machte die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben zum Alter des Kindes.

Ob ein Sachschaden entstand, war zunächst nicht bekannt. Ein Polizeisprecher sagte, dass es nicht zu einem größeren Brand gekommen sei. Die genauen Ausmaße seien aber unklar. Die Ermittlungen dauern an.