Ob die Deutsche Post weiß, dass sie über den Sommer hinweg Eingang in die Kunstszene gefunden hat? Beim Projekt „Mail Art“ haben Studenten der Uni Landau selbst gefertigte Karten an Kommilitonen geschickt. Eine plakativ zusammengestellte Auswahl ist nun in der Unibibliothek ausgestellt.

Erinnern Sie sich noch an die Flüsterpost? Das beliebte Spiel aus Kindertagen? Die Regel war einfach: Ein Kind dachte sich ein Wort aus und flüsterte es seinem Nachbarn ins Ohr. Der gab