Ein Flugzeug stürzt über den Alpen ab. Die Maschine war vermutlich auf dem Weg nach Bayern. Im dichten Nebel können die Suchmannschaften bislang nicht zur Unfallstelle vordringen.

Brand (dpa) - Im westlichen Österreich ist ein Kleinflugzeug im alpinen Gelände abgestürzt. Nach derzeitigem Wissensstand sei ein Pilot - vermutlich ein Italiener - an Bord gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei im Bundesland Vorarlberg der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine verunfallte in der Nähe der Gemeinde Brand.

Die Suche nach dem Unfallopfer wurde durch dichten Nebel erschwert. Weder Hubschrauber noch Drohnen konnten aufsteigen. Laut Christian Gantner, Sicherheitslandesrat des Bundeslandes Vorarlberg, war die Maschine vermutlich im italienischen Genua gestartet und nach Straubing in Bayern unterwegs.

Mehrere Personen hörten im Unfallgebiet der Brüggele Alpe ein Flugzeug und danach einen Knall. Auch zu diesem Zeitpunkt sei es sehr neblig gewesen, sagte der Polizeisprecher. Eine Such- und Rettungsaktion mit rund 200 Personen wurde in Gang gesetzt. Die Einsatzkräfte fanden aber vorerst nur einzelne Wrackteile. Die eigentliche Absturzstelle mit der Fluggastzelle wurde bisher nicht genau lokalisiert. Die Suche werde am Dienstag fortgesetzt, sagte der Sprecher.