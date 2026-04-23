Kleinflugzeug überschlägt sich bei Landung - zwei Verletzte

Ein Ultraleichtflugzeug ist im Bodenseekreis verunglückt. Die Polizei spricht von zwei Leichtverletzten. Was bisher zum Unfall bekannt ist.

Markdorf (dpa/lsw) - Bei der Landung ist ein Ultraleichtflugzeug am Vormittag auf einem Fluggelände im Bodenseekreis verunglückt. Dabei habe sich die Maschine überschlagen, teilte die Polizei mit. Nach jetzigem Stand seien zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie hätten das Flugzeug eigenständig verlassen können und seien mittlerweile im Krankenhaus. Das Segelfluggelände in Markdorf musste gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Laut Feuerwehr lag das schwerbeschädigte Flugzeug auf dem Dach. Es sei wieder auf die Räder gestellt und an den Rollfeldrand gebracht worden. Verbliebener Treibstoff sei aus den Tragflächen in Kanister umgefüllt worden. 27 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge der Feuerwehr seien im Einsatz gewesen.