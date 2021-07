„Schiff Ahoi!“ ist das kleine Theaterfestival überschrieben, mit dem die Landauer Uni am Freitag und Samstag die Uferschern Höfe und Teile der Innenstadt bespielt. Die Stelzenläuferin Verena Rau und der Seifenblasenkünstler Rinaldo wollen Passanten zu kleinen Spielszenen und selbstgedrehten Musikclips in den Innenhof und vor die Schaufenster des ausgedienten WMF-Ladens in der Theaterstraße locken. In der Katharinenkapelle gibt es am Freitag einen interaktiven Podcast, am Samstag gestalten junge Leute von Landauer Schulen das multimediale Theaterstück „Blind Date“. Und zum Finale am Samstag ab 20 Uhr zeigt das LaMeko-Festivalteam einen Kurzfilmabend.