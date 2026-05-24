Schonung für die Wade, aber Party in Berlin: Manuel Neuers Auftritt nach dem Pokalsieg macht auch Julian Nagelsmann WM-Hoffnung. Was der Bundestrainer und Kollege Goretzka zum Rekordtorwart sagen.

Berlin (dpa) - Manuel Neuer tanzt. Manuel Neuer hüpft. Und Manuel Neuer sieht sich «auf einem guten Weg». Die Bilder des feiernden Fußball-Rekordtorwarts im Berliner Olympiastadion können auch Julian Nagelsmann kurz vor dem Start der WM-Vorbereitung zuversichtlich stimmen. «Hierfür reicht es auf jeden Fall, zum Jubeln», rief Neuer beim Party-Start vor der Bayern-Fankurve ausgelassen in ein ARD-Mikrofon.

Praktisch mit dem Schlusspfiff war der 40-Jährige nach dem 3:0 im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf den Rasen geeilt. Im grünen Trikot mit der Nummer eins war er plötzlich mittendrin im Feierpulk der Kollegen mit Trainer Vincent Kompany. «Ein kleiner Hüpfer war das nur», sagte Neuer lachend zu seiner wilden Einlage nach seinem siebten Pokalsieg, mit dem er die Rekordmarke von Bastian Schweinsteiger einstellte.

Manuel Neuer feiert mit seinen Bayern-Kollegen den Pokalsieg. Foto: Soeren Stache/dpa

Das Spiel hatte er wegen seiner Wadenverletzung neben dem ebenfalls verletzten Kanadier Alphonso Davies von der Tribüne aus verfolgen müssen. Eine richtige Entscheidung war die Endspiel-Auszeit, fand Nagelsmann, der natürlich nur an das spektakuläre Comeback Neuers im DFB-Tor denkt. Möglichst bald solle es für mehr als zum Jubeln reichen, wenn der WM-Kader am Mittwoch in Herzogenaurach die Turniervorbereitung für Amerika beginnt.

Nagelsmann will Restrisiko vermeiden

«Wir haben viel gesprochen in dieser Woche, auch mit dem Doc. Wir haben einen guten Austausch mit Bayern München. Es war schon eine gemeinsame Entscheidung, wie viel Risiko man geht vor so einem Turnier. Bei einem Einsatz hätte es ein kleines Restrisiko gegeben, dass es nicht so verheilt wie es jetzt verheilt», sagte Nagelsmann vor dem Finale in der ARD.

Manuel Neuer (l.) und Jonas Urbig (r.) feiern den Pokalsieg. Foto: Tom Weller/dpa

Der Spielverlauf gab dem Bundestrainer und den Bayern-Verantwortlichen recht. Mehrere Dutzend lange Abschläge musste Stellvertreter Jonas Urbig in der beachtlichen Stuttgarter Pressing-Phase in der ersten Hälfte schlagen. Höchstbelastung für eine Torwart-Wade. «Aus Nationalmannschafts-Sicht ist es gut, dass er noch ein paar Tage Ruhe bekommt und dann top vorbereitet bei uns starten kann», sagte Nagelsmann bei DFB-TV.

Erinnerungen an 2014

Neuer wird seine Aktivitäten im Camp der Nationalmannschaft in Franken allerdings dosieren. Ein Comeback gegen Finnland am kommenden Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz vor der Abreise in die USA ist kein Muss. Vor dem WM-Sieg 2014 fehlte er wegen einer - übrigens im Pokalfinale in Berlin - zugezogenen Schulterverletzung in beiden finalen Testspielen. Er stieg erst in Brasilien wieder ins Training ein. Der degradierte Oliver Baumann könnte also gleich in seiner neuen Funktion als 1B-Torwart gefordert sein.

Am WM-Stellenwert Neuers ändert das nichts. Bayern-Profi Leon Goretzka fasste diesen noch in den Katakomben des Olympiastadions zusammen. «Der hat das ganz große Ding schon geholt, die Situationen alle schon erlebt. Der wird mit Sicherheit den ein oder anderen auch mal an die Hand nehmen, Gespräche führen», sagte Goretzka über Neuer. Der Weltmeister von 2014 sei jemand, «auf den man sich in Drucksituationen verlassen kann, der uns viel Halt geben kann».