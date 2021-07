Kuschelig war es meist bei der Kleinen Montagsreihe im Hof des Frank-Loebschen Hauses in Landau. Weil das so derzeit nicht geht, weicht der Verein Kulturzentrum Altstadt mit seinen Sommerkonzerten in den weitläufigen Innenhof des Otto-Hahn-Gymnasiums aus. Und die Reihe startet am 19. Juli gleich furios mit den Zucchini Sistaz.

Sommer, Sonne, Swing: Zu einem „Tag am Meer“ entführen die Zucchini Sistaz ihr Publikum. Die drei Damen tauchen nach musikalischen Perlen, fischen im Grünen nach Jazzschlagern und heben versunkene Schellack-Schätzchen, sagt das Trio über sich selbst. Mit im Gepäck haben sie Gitarre, Kontrabass, Trompete und „Kinkerlitzchen“, um ihren Sound mit Satzgesang im Stil der 20er- bis 60er-Jahre standesgemäß zu begleiten. „Geplaudert wird natürlich auch, so wie sich das für eine ordentliche Damenkapelle gehört.“

Die Zucchini Sistaz, die immer stilecht gekleidet auf die Bühne treten, sind schon mit Götz Alsmann und der SWR-Big-Band getourt. Zum Trio gehören Tina ,La’ Werzinger (Gesang, Gitarre, Ukulele), Jule Balandat (Gesang, Kontrabass) und Schnittchen Schnittker (Gesang, Gebläse und Kinkerlitzchen).

Pulsierender Zydeco

Balkanbeat und Sinti-Swing gemischt mit Flamenco, Latin und Arabesken bringen am 26. Juli Lulo Reinhardt und das Absinto Orchestra nach Landau. Feuer um die heißblütige Kosaken-Geige von Jolly Reining entfachen der Gitarrist Joachim Schappert, der Kontrabassist Pavel Klimashevski und Sänger Stefan Ölke, der auch eine Mandoline im Gepäck hat. Der Gitarrist Lulo Reinhardt stammt aus einer bekannten Koblenzer Sinti-Swing-Familie – Daweli und Schnuckenack Reinhardt sind seine Onkel.

In die Sümpfe Louisianas führt am 2. August das Konzert von Zydeco Annie & The Swampcats. Als Gast holt die Band den aus New Orleans stammenden und im hessischen Eppstein lebenden Helt Onacle auf die Bühne. Mit seinem Gesang und als Könner an Fiddle, Gitarre, Mandoline und Banjo bereichert er den Zydeco, die schnelle, pulsierende Musik der Bayou-Bewohner, der sich die Akkordeonistin Anja Baldauf alias Zydeco Annie mit Haut und Haar verschrieben hat.

Delta Blues und Folk

Peter Crow C. und Ferdinand „Jelly Roll“ Kraemer treten am 9. August als Duo Black Patti mit Blues und handgemachter Roots Music auf. Zweistimmig erzählen sie in ihren Songs Geschichten, die das Leben schreibt. Musikalisch orientiert sich Black Patti an den Stilen, die vor dem Zweiten Weltkrieg im ländlichen Amerika entstanden: Ragtime, Delta Blues und Spirituals. Das Cover zum aktuellen Album „Satan’s Funeral“ hat der bekannte amerikanische Illustrator Robert Crumb gestaltet.

Den Abschluss macht am 16. August die Band Miri in the green mit eigenen Songs, die zwischen Chanson, Rock, Jazz, Folk und Singer-Songwriter angesiedelt sind. Die Formation aus Südpfälzer und Karlsruher Musikern um die Sängerin Miriam Kühnel ist eine der umtriebigsten Kapellen der Region. Ausgerüstet ist sie mit Akkordeon, Saxofon, Ukulele, Gitarren, Kontrabass und Schlagwerk.

Info

Die Konzerte auf der Bühne im Innenhof des Landauer Otto-Hahn-Gymnasiums (Eingang Waffenstraße) starten um 20 Uhr. Bei Regen gibt es keine Ausweichspielstätte. Bei Gewitter und Starkregen werden Konzerte verschoben. Hinweise finden sich auf www.kulturzentrum-altstadt.de. Karten gibt’s über Reservix.