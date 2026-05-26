Das Kunstmuseum Karlsruhe blickt auf die Anfänge seiner Bestände – und weit darüber hinaus.

Die bildende Kunst ist dafür bekannt, große Emotionen einfangen und widergeben zu können. Und es ist Ausweis von Kreativität, wenn ein Thema in unterschiedlichsten Spielarten – und das teils über Jahrhunderte hinweg – dargestellt wird. Beides zeigt das Kunstmuseum in seiner neuen Sonderausstellung „Expressiv! Grafik von Dürer bis Schlichter“. Die Umbenennung von Städtischer Galerie zu Kunstmuseum hat die Institution zum Anlass genommen, in die „tiefen Schichten der eigenen Bestände einzutauchen“, so Kuratorin Lill Helle Thomas. Den Grundstock der hauseigenen Bestände bildet die Siegel’sche Sammlung, die bereits im Jahr 1896 von den Erben des Kunstsammlers Ferdinand Siegel der Stadt Karlsruhe übereignet wurde. Der in Mannheim und Karlsruhe tätige Jurist Siegel hatte bis zu seinem Tod 1877 ein Konvolut an rund 1800 Druckgrafiken überwiegend von deutschen und niederländischen Künstlern zusammengetragen. Mit Übernahme des Konvoluts durch die Stadt erhielten zwar alle Blätter eine Inventarnummer, katalogisiert wurden aber nur die aus damaliger Sicht wichtigsten Arbeiten.

Über die vergangenen Jahre waren Druckgrafiken aus der Siegel’schen Sammlung immer wieder in die wechselnde Sammlungspräsentation „Update!“ eingebunden. Eine Ausstellung, die diesen wichtigen Bestand des Kunstmuseums thematisiert hätte, gab es bis dato aber nicht. Lill Helle Thomas betont: „Bisher war die Sammlung nur sehr marginal in eher kleinerem Kontext ausgestellt.“ Was verwundert, liest sich die Liste der Künstler, die Siegel zusammengetragen hat, wie das Who is Who der Kunst auf Papier: Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Martin Schongauer, Guido Reni, Jacques Callot und Claude Lorrain sind dort unter anderen mit wichtigen Werken vertreten. Die Ausstellung verdeutlicht die Hochkarätigkeit der Sammlung, fordert durch die Zusammenschau mit jüngeren Zugängen zum Dialog auf – und bietet Neuentdeckungen aus dem Depot. Dazu gehören auch drei kleinformatige Radierungen aus dem Jahr 1631 von Rembrandt, auf denen dieser seine Mutter portraitierte.

Themenräume zeigen die Bandbreite menschlicher Gefühle und ihrer Abgründe auf, von der Mutterliebe bis zu den Schrecken des Krieges. Und auch hier schwingt eindeutig Kuratorenstolz mit, wenn Helle Thomas ausführt, sie habe bislang nur Auszüge aus Callots Serie „Das Elend und die Schrecken des Krieges“ (1633) in Ausstellungen gesehen. Im Kunstmuseum werden nun alle 17 Radierungen und das Frontispiz gezeigt, mit denen der französische Künstler die Grausamkeiten des 30jährigen Krieges ungeschönt thematisierte.

Besucher wird zum Kurator

Der Dialog mit dem Publikum ist dem Kunstmuseum in seinen Ausstellungen stets wichtiges Anliegen. Auch bei „Expressiv!“ hat es dazu die Möglichkeit: Origami-Figuren, die vor Ort gefaltet werden können, dürfen in Wandkästen einsortiert werden; der Besucher wird selbst zum Kurator. Origami schlägt den Bogen zu den japanischen Holzschnitten aus der Schenkung des Karlsruher Philosophieprofessors Arthur Drews. Besonders eindrücklich (und erschreckend aktuell) ist hier die „Darstellung des achten Angriffs auf Port Arthur“ (1904) von Yasuda Hanpo, der den Moment der Versenkung eines russischen Kriegsschiffs durch ein Torpedo der japanischen Marine auf drei übereinander montierten Farbholzschnitten plastisch eingefangen hat.

Aber nicht nur Krieg, Tod und Verbrechen, auch Lust und Liebe (und die ganze Bandbreite dazwischen) sind in der Ausstellung zu entdecken. Neben dem Dialog der Sammlungsbestände untereinander ist es der Dialog über die Jahrhunderte hinweg, der anschaulich macht, dass, vielleicht wenig erstaunlich, über Zeitläufte und Kulturkreise hinweg Gefühle und Emotionen die große Gemeinsamkeit der Druckgrafiken sind. Dabei dürfen dann so wichtige Künstlerinnen wie Rosemarie Trockel, Ulrike Michaelis oder Marlene Dumas nicht fehlen. Michaelis fokussiert mit ihrem 16-teiligen Zyklus auf die Erwartungen, die Künstlerinnen bis heute entgegengebracht werden, während bei Dumas trotz des Überformats eine zart aquarellierte, schüchtern wirkende Riesin zu sehen ist. Sie weist quasi den Weg zu HAP Grieshabers „Männerwald“-Holzschnitten: Auch sie im monumentalen Großformat und doch in ihrer Wirkung völlig anders. Neben diesen Dimensionen markieren die nur briefmarkengroßen Kopfstudien von Adrien van Ostade das Miniaturformat, mit dem die Schau ebenfalls aufwartet.

Info

Bis 4. Oktober 2026, Kunstmuseum Karlsruhe, Lorenzstr. 27, www.kunstmuseum-karlsruhe.de. Geöffnet Mi-Fr 10 bis 18 Uhr, Sa und So 11 bis 18 Uhr.