Mannheim (dpa/lsw) - Stürmer Pascal Sohm bleibt beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Durch eine im Vertrag verankerte Klausel, die nun greift, trägt der 31-Jährige auch in der Saison 2023/24 das Trikot der Mannheimer. Das teilte der Club am Dienstag mit. In bislang 55 Spielen erzielte Sohm 15 Treffer für den Waldhof, drei weitere Tore bereitete er vor.

