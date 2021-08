Es ist der größte Erfolg in seiner 40-jährigen Trainerlaufbahn. Klaus Bartonietz aus Oberschlettenbach hat seinen Schützling Neeraj Chopra zum Olympiasieg im Speerwurf geführt. Während sich der Inder auf ein Leben als Millionär vorbereiten kann, kümmert sich der 73-Jährige in seinem Garten um Obst und Gemüse.

Eine der Sensationen der Olympischen Spiele von Tokio ist der Erfolg von Neeraj Chopra aus Indien. Topfavorit Johannes Vetter ist schon ausgeschieden. Gold im Speerwerfen geht an Indien. Ein historischer Sieg für das Land. Und ein weiterer Erfolg von Klaus Bartonietz. Seit zwei Jahren trainiert er den Goldjungen. Am Sonntag ist er zurück nach Oberschlettenbach gekommen. Er bleibt nicht lang.

„Ich habe mit dem dritten oder vierten Platz gerechnet, nicht mit Gold. Die Freude war überwältigend“, erzählt Bartonietz von den bangen und euphorischen Momenten im Olympiastadion. Er ist der Trainer des 23-jährigen Speerwerfers, der seit 1920 die erste Olympia-Medaille überhaupt und die gleich in Gold für Indien geholt hat. „Er wurde zuvor von Uwe Hohn trainiert, darauf konnte ich natürlich sehr gut aufbauen“, sagt Bartonietz. 87,58 Meter hat Chopra mit dem 800 Gramm schweren Speer geschafft. „Der Druck war hoch, die Euphorie auch. Er hat die Chance gehabt und sie auch genutzt“, sagt sein Trainer. Denn er sei nahe an seine Bestleitung von 88,08 Metern gekommen.

In zwei Jahren sechs Wochen zu Hause

„Ich bin am Sonntagabend aus Tokio zurückgekommen“, erzählt der 73-Jährige in seinem Garten in Oberschlettenbach. Im Flieger sei es mit 20 Prozent Belegung angenehm gewesen. Gleich am Montagmorgen hat er sein Werkzeug geschnappt und sich in seinen Garten begeben. Ein großes Hobby von ihm, auch wegen des Gemüses und Obstes, dessen Pflege und Anbau in seiner langen Abwesenheit seine Frau Ljuba übernommen hat. Denn er war in den vergangenen zwei Jahren insgesamt nur sechs Wochen zu Hause.

Im Mai 2019 hat er Neeraj Chopra vom Cheftrainer der Speerwerfer, Uwe Hohn, übernommen. „Neeraj ist ein netter Bursche. Imponiert hat mir seine Athletik. Und er hat Biss und Kampfeswillen“, beschreibt er den Olympiasieger. Er serviert Sencha-Tee, den er aus dem Olympiadorf mitgebracht hat.

Trainingszentrum in Patiala

Zwei Jahre war er in einem ganz anderen Kontinent mit Temperaturen von bis zu 40 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit. Zweimal am Tag mehrere Stunden Krafttraining und Speerwurf, allgemeine Athletik, Sprint- und Sprungtraining und Physiotherapie. Das Trainingszentrum steht in Patiala, rund 70 Kilometer vom Himalaya entfernt. „Ich war auf 3000 Metern im Himalaya“, erzählt Bartonietz. Seine Eindrücke vom Land sind zwiespältig. Einerseits die überwältigende Schönheit der Landschaft, andererseits nahezu überall Müll und Dreck. Die Ernährung eher gewöhnungsbedürftig. Viel Fleisch, Huhn oder Ziege, Kartoffeln, Reis, ein sehr kohlehydratreiches Essen. Zudem herrsche finsterstes Patriarchat: „Man sollte dort lieber keine Frau sein“, ist sein Eindruck.

„Ab Februar war dann in Indien mit vielem Schluss wegen Corona, da sind die Leute massenhaft gestorben“, erzählt er. Seine erste Impfung hat er mit „Covid Shield“ in Indien bekommen, die zweite mit „Vakzevira“ in Schweden. Es sind andere Begriffe für Astrazeneca. In Schweden war er mit seinem Schützling bei einem Wettkampf. „Neeraj kommt aus einem kleinen Dorf. Seine Familie baut Getreide an, die Großfamilie lebt mit 19 Personen in einem allerdings großen Haus“, erzählt der Trainer über die Herkunft seines Schützlings. Als Kind sei Chopra eher pummelig gewesen. Sein Talent sei beim Schulsport entdeckt worden.

„Es hat an nichts gefehlt“

Wie war es in Tokio? „Sauberst, durchstrukturiert, nirgends gab es Baustellen“, war sein Eindruck von der Millionenmetropole. Zehn Tage war sein Team da. Im zwölften Stock eines der vielen Hochhäuser im Olympiadorf. „Das Essen war gut, die Betten waren aus Pappe, aber man schlief hervorragend. Es hat an nichts gefehlt“, erzählt Klaus Bartonietz. Geteilt hat er sich ein Zimmer mit dem dem indischen Trainer für die Kugelstoßer. Cheftrainer Uwe Hohn war im Nachbarzimmer. Erheiternd waren für ihn die Toiletten mit gewärmten Sitzen und diversen Komforttasten, die einen richtig nassmachen können.

Auch nach diesem größten Erfolg in seiner 40-jährigen Laufbahn als Trainer denkt er nicht daran, in den Ruhestand zu gehen. Wahrscheinlich geht es im Oktober wieder nach Indien. Asia Games, Commonwealth Games und die Weltmeisterschaft rufen.

Goldene Zeiten

Für seinen Schützling Neeraj Chopra sind jetzt goldene Zeiten angebrochen. Von seinem Bundesstaat Haryana, dem Nachbarstaat Punjab und aus Manipur, der Eisenbahn und Indiens Olympischem Komitee bekommt er knapp 1,5 Millionen Euro Preisgeld. Firmen haben Geschenke angekündigt. „Das wird noch viel, viel mehr“, denkt Bartonietz. Seine Verhandlungen für ein leistungsabhängiges Gehalt im Vorfeld der Olympischen Spiele seien vom indischen Sportbund abgelehnt worden. Er habe bisher ein Gehalt im unteren vierstelligen Bereich bezogen.

Geboren ist Klaus Bartonietz in Bischofswerda in Sachsen. Von 1972 bis 1975 studierte er die Biomechanik der Schlag- und Stoßbewegungen in der Sowjetunion. 15 Jahre lang arbeitete er an einem Forschungsinstitut zu Bewegungsabläufen hauptsächlich in der Leichtathletik im Bereich Wurf/Stoß. Er ist auch Trainer für die Wurfdisziplinen. 1987 habilitierte er an der Deutschen Hochschule für Körperkultur. Nach der Wende entschloss er sich, an den Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland zu gehen. Trainings- und Technikanalysen von extremen Ausdauersportarten bis zu extremen Kraftsportarten waren sein Thema. Boris Obergföll, den damals besten deutschen Speerwerfer, hat er zehn Jahre trainiert.

Vor elf Jahren zog das Paar, das zwei Kinder hat, in die kleine Gemeinde Oberschlettenbach. Er sei in der Welt öfter gefragt worden, woher er denn komme. Aber selten habe ihm jemand geglaubt, dass er in einem so kleinen Dorf im Pfälzerwald wohne.