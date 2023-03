Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Stelle eines „Walking Concert“ auf der Madenburg fand am Samstagmorgen wetterbedingt die Begegnung von Musik und Natur im Weingut Gies-Düppel in Birkweiler statt. So aber erlebte das ursprünglich als Experiment in freier Natur geplante fermate 25 Konzert in der großräumigen Vinothek des Weinguts für 25 Zuhörer seine Premiere.

Eine hervorragende Akustik und das Panorama der Landschaft um Birkweiler gab einer außerordentlichen Begegnung von Sprache, Natur und Musik den Rahmen. Die ausgewählten