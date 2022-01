Mit dem 36:24 (16:12)-Sieg gegen den Fünften HF Illtal hat der TV Offenbach den dritten Platz in der Handball-Oberliga verteidigt. Nach dem 12:10 konnte er sich immer weiter absetzen. Der Plan von Trainer Michael Übel ging am Sonntagabend auf. Um dem Gegner dessen schnelles Angriffsspiel zu durchkreuzen, stand in der Mitte immer einer beim gefährlichen Christoph Holz, ehe sich die Mannschaft ins Positionsspiel zurückzog. Offenbach selbst hatte eine gute Trefferquote und kam zu einfachen Toren. Nach der Runde als Trainer aufzuhören, habe schon vor längerer Zeit zur Debatte gestanden, sagte Übel vor dem Spiel. Als Teamleiter und Ausbilder in einem Industriehandelsunternehmen im Marketing habe er eine 40-Stunden-Woche, er komme abends nach Hause und schnappe sich die Tasche, um ins Training zu gehen. Er brauche eine Pause, so der 32-Jährige, der nach vier Jahren an Holger Schwab aus Bammental übergibt. Der bekommt eine intakte Mannschaft, aus der Kreisspieler Fabian Graap aus beruflichen und privaten Gründen (Hausbau) ausscheiden könnte. Lukas Klein erzielte 9/4 Tore, zehn TVO-Tore warf Felix Kunz.