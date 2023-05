Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich bewegt sich etwas in der Musikszene. Streaming am PC und TV-Konzerte sind vielleicht tröstlich, doch nichts geht über reale Musikbegegnungen. Jetzt hat der Kultursommer in Germersheim einen glänzenden Start hingelegt. Trotz der Corona-bedingten Kontrollen und Tests wurde der Abend mit der Philharmonie Baden-Baden für alle ein Erlebnis.

Eigentlich sollte das Konzert im schönen Ambiente des Kulturzentrums Hufeisen stattfinden, doch das Wetter spielte nicht mit offenen Karten. Ein Regenschauer hätte möglicherweise den