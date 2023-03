Ob Bewegung mit selbst gemachten Geräten, Spiele ganz ohne Material oder Entspannung: Kita-Teams im Südwesten können künftig weitere Module wählen, in denen sie mehr zum Thema Bewegungsförderung im Kita-Alltag lernen. Bereits seit 2020 fördert das Kultusministerium in Stuttgart spezielle Fortbildungen dazu, dieses Angebot soll nun vertieft werden. Teilnehmende Kitas können nun eine zweite Fortbildung buchen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Kinder hätten Spaß am Toben und daran, gemeinsam aktiv zu sein, sagte Staatssekretär Volker Schebesta, der am Montag eine Kita in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) besuchte. «Ausreichende Bewegung gehört zu den Grundvoraussetzungen für Gesundheit und Wohlbefinden. In Zeiten, in denen wir uns zunehmend weniger bewegen, sind diese umso wichtiger.» Darüber hinaus seien Bewegungserfahrungen von zentraler Bedeutung für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung.

Seit 2020 hätten bereits mehr als 680 Fortbildungen stattgefunden, somit seien über 45.000 Kinder erreicht worden, teilte das Kultusministerium mit.

