Bei mehreren Durchsuchungen ist Fahndern ein größerer Schlag gegen Kindesmissbrauch im Darknet gelungen. Bei mutmaßlichen Hintermännern wurde kistenweise Beweismaterial gefunden.

Duisburg (dpa) - Bei Ermittlungen gegen mutmaßliche Hintermänner einer Darknet-Plattform für kinderpornografische Inhalte haben die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Insgesamt seien 1517 Asservate wie Laptops und Handys gefunden worden, teilten die Ermittler mit. Allein die sichergestellten DVDs und Videokassetten füllten 94 Umzugskartons. Die exakte Datenmenge könne derzeit noch gar nicht abgeschätzt werden. Allein auf dem Rechner eines Beschuldigten sei eine Datenmenge von 13,5 Terabyte auszuwerten - das entspreche etwa 3,4 Millionen Fotos.

In sechs Bundesländern hatte es im September Durchsuchungen gegeben. In Nordrhein-Westfalen gab es nach Informationen aus Sicherheitskreisen Durchsuchungen in Minden und Neuss. Außerdem schlugen die Ermittler in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zu. Sechs Verdächtige kamen in Untersuchungshaft.