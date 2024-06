Renchen (dpa/lsw) - Kirschendiebe haben in Renchen (Ortenaukreis) auf besonders rabiate Weise zugeschlagen. Polizeiangaben zufolge schnitten die Unbekannten an zahlreichen Bäumen die Äste mit dem erntereifen Obst ab und fuhren diese wohl mit einem Fahrzeug fort - offenbar, um die Kirschen später in Ruhe pflücken zu können. An den Bäumen auf einer Ackerfläche sei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Sie seien derart beschädigt worden, dass es auch im kommenden Jahr zu einer Ernteeinbuße kommen könnte, so die Polizei. Der Wert der Beute selbst liegt ihren Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Tatzeit war zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen.

Pressemitteilung